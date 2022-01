Jaume Grau dado como possível reforço do Vitória

O médio espanhol Jaume Grau, que alinha no Osasuna, foi apontado como possível reforço do Vitória ainda durante a reabertura do mercado de transferências neste mês de janeiro.A Rádio Marca de Navarra adiantou que a SAD do Vitória já manifestou a intenção e o desejo de contar com o jogador, que na época passada alinhou no Tondela.Além do Vitória, os espanhóis garantem que há mais clubes que já abordaram o Osasuna com o objetivo de garantir a cedência de Jaume Grau. Um deles é mesmo o Tondela, que através do treinador Pako Ayestarán já terá questionado o clube espanhol sobre as condições em que pode voltar a contar com o médio.Jaume Grau termina contrato com o Osasuna no final da época, pelo que o clube espanhol ainda equaciona o futuro do jogador. Os espanhóis não descartam a hipótese de avançar com uma proposta de renovação para assegurar a continuidade do médio, que esta época apenas foi utilizado em três partidas pelo treinador Jagoba Arrasate.Com formação no Valencia e Real Madrid, Jaume Grau chegou a integrar o plantel principal dos madrilenos na época 2018/2019. Assinou pelo Osasuna no Verão de 2019, mas foi emprestado ao Lugo e Tondela nas duas últimas épocas. Na temporada passada cumpriu 32 partidas pelos beirões.