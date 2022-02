Jeremias fez visita às instalações do V. Guimarães

De regresso a Guimarães, mais de 40 anos após ter voltado ao Brasil, o antigo avançado Jeremias visitou esta sexta-feira as instalações do V. Guimarães, formação que representou durante duas épocas e no qual deixou saudades fruto dos seus muitos golos marcados.Como revelou o clube através de fotografias partilhadas nas suas redes sociais, o antigo jogador dos minhotos encontrou-se com o atual plantel orientado por Pepa, bem como com o presidente Miguel Pinto Lisboa.Agora com 72 anos, Jeremias é um dos convidados da Tertúlia organizada no âmbito das comemorações do centenário do clube, que terá lugar esta sexta-feira, pelas 21h30, no Patronato da Oliveira.Jeremias representou o V. Guimarães na época de 1974/75, na qual apontou 20 golos em 24 encontros, registo que lhe valeu a mudança para o Espanyol, de Barcelona. Regressaria ao clube três anos depois, em 1978/79, voltando a mostrar a sua veia goleadora, com 13 tentos apontados em 24 partidas.