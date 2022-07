Jin-Young Yuk, avançado sul-coreano, é reforço da equipa B do V. Guimarães

Jin-Young Yuk é o mais recente reforço da equipa B do V. Guimarães. O extremo sul-coreano, de 20 anos, foi apresentado este domingo, tendo assinado um contrato válido até 2025. A operação não envolveu custos para a SAD do Vitória, dado que Jin-Young Yuk estava livre após desvincular-se do Sacavenense."Há três anos vim cá jogar na Academia e, a partir desse momento, sonhei jogar aqui. É um clube que potencializa muitos os jovens e eu espero ser uma boa surpresa para todos. Neste primeiro contacto que tive com as pessoas do Clube, só tenho coisas boas a dizer porque fui muito bem recebido. Já conheço o Diogo Ferreira, no Sacavenense, e sei que vou ser muito bem integrado por ele e por todos, por isso quero desde já agradecer à forma como me têm tratado", referiu, aos meios do clube.