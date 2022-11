João Aroso: «Cometemos alguns erros de posicionamento que nos custaram os dois primeiros golos»

O treinador-adjunto do V. Guimarães, João Aroso, analisou a derrota dos minhotos na casa do Sporting (3-0) que deixou os minhotos no sexto lugar da Liga Bwin."A primeira coisa que me apetece dizer é elogiar tudo o que temos feito. É uma equipa e um plantel, e o Moreno tem referido isso, significativamente diferente da época passada, com muitos jogadores novos e que tem dado uma demonstração de competência bastante grande. Quero felicitar o nosso grupo de jogadores por isso, em primeiro lugar, pelo trabalho feito ao longo destas semanas. Fruto disso, estamos numa posição boa em termos de tabela classificativa. Depois, quero felicitá-los pelo caráter, pela mentalidade que demonstraram hoje. Primeiro, de 11 para 11, apesar das dificuldades e de tudo o que se ia dizendo, que o Sporting estava num momento menos bom. Sabemos que o Sporting é uma equipa de enorme qualidade. Sabíamos que íamos ter muitas dificuldades. Esses resultados menos positivos iriam colocar-nos ainda maiores dificuldades, pela resposta que queriam dar. De 11 para 11, fomos sendo capazes de lidar com uma variabilidade muito grande jogo ofensivo que o Sporting tem. Obviamente, quando ficamos reduzidos a 10 jogadores, perante a capacidade do adversário, fica muito mais difícil. Tivemos muito mais dificuldades para sair. Cometemos alguns erros de posicionamento que nos custaram os dois primeiros golos, coisas que temos perfeitamente identificadas porque é que aconteceram. Contra as grandes equipas, pequenas falhas e detalhes, que noutros jogos podem passar sem sermos penalizados, são difíceis de passar. Faz parte da evolução que estamos a ter e vamos ter. Saliento o caráter enorme dos jogadores que ficaram em campo connosco a perder por dois e três golos. Saliento a capacidade e coragem que eles tiveram lá dentro", reiterou em declarações à Sport TV.