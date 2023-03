João Aroso e a goleada do V. Guimarães na Luz: «Procurámos ser ousados e ter coragem»

João Aroso, treinador-adjunto do V. Guimarães, analisou a goleada sofrida pelos vimaranenses frente ao Benfica, na Luz, tendo explicado a utilização de Dani Silva, que ficou ligado a um dos golos das águias."Nós procurámos ser ousados e ter coragem, porque penso que este percurso que temos feito, e que tem sido tão elogiado, nos dá essa coragem para jogar na Luz contra um adversário muito forte como o Benfica está nesta altura. Ao jogar desta forma sabíamos da questão do Bamba estar lesionado e poderia haver outra opção. Tínhamos outro central, o Tounkara, e entendemos colocar o Dani [Silva], que tem feito uma época notável. Não está tão habituado a esta função, mas não foi por aí. Só para demonstrar a coragem, porque seria eventualmente mais prudente jogar com bloco baixo e mais perto da nossa área. Aí assumimos que há mais risco e o Benfica, pela qualidade individual e tatico-estratégica conseguiu tirar partido. Duas situações: o golo cedo, complica para nós e galvaniza o Benfica num ambiente destes e o resultado ao intervalo que, sendo realistas, praticamente fecha a capacidade de discutir o jogo", começou por referir à BTV, após o encontro."Corrigir um ou outro detalhe, manter o equilíbrio e continuarmos a jogar. Na 1.ª parte chegámos à área, mas faltou definição. Na 2.ª parte, chegamos talvez até menos vezes, mas conseguimos definir melhor. A diferença foi essa.""Em primeiro lugar, já tivemos vários ciclos e esta época, depois desta série tão boa da segunda volta, não nos ouviram a falar do 5.º lugar, apesar de as perguntas virem nesse sentido. Tal com antes, quando falavam nos cinco jogos sem ganhar no campeonato não diziamos... Os resultados tem importância, mas não dizem tudo. No jogo com o Aoruca fomos superiores e não merecíamos perder. Já ganhámos jogos que não merecíamos tanto. Já nos erguemos de momentos mais difíceis e vamos dar a volta. Temos vários jogadores nas seleções felizmente, mas vamos preparar, dentro do possível, o regresso ao campeonato dentro do que temos feito", concluiu.