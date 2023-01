João Aroso e o golo consentido a fechar a 1ª parte: «Vimos a equipa desanimada»

João Aroso, treinador-adjunto do V. Guimarães, analisou derrota caseira ante o FC Porto (0-1), a contar para a 17ª jornada da Liga Bwin."Faltam algumas coisas. Por vezes, não é fácil, do ponto de vista anímico, e falo do momento em que sofremos o golo. Vimos a equipa desanimada, por ser a fechar a 1ª parte, sendo no último lance da 1ª parte. Depois, tentamos levantá-los mas são coisas difíceis de lidar. A primeira parte do ponto de vista estratégico foi muito boa contra uma equipa, obviamente, muito difícil, com uma variabilidade muito grande do jogo ofensivo. Igualámos [o rival] do ponto de vista do caráter e do ponto de vista da competitividade porque tínhamos de o fazer. Nunca há nada a apontar a esta equipa esse nível. É verdade que há algumas quebras anímicas a que não são alheias a forma como perdemos os dois últimos jogos. Agora, voltando ao plano tático, como condicionámos os corredores do FC Porto... fomos muito competentes. É verdade que durante o jogo todo não tivemos ocasiões claras de golo. Tive um remate do Jota e um lance em que estamos muito perto de marcar, de canto. É verdade que o FC Porto não provocou nenhuma defesa ao Varela", começou por explicar à Spor TV, analisando, depois, a 2ª parte."Tendo nós que ter mais iniciativa e o FC Porto estando mais confortável por estar a vencer, tivemos mais dificuldades em colocar em jogo a nossa dinâmica ofensiva. Não fomos tão competentes como na primeira parte. Depois, o FC Porto quando introduz o Pepê, com o Otávio a passar para terceiro médio, esta posse de bola que precisávamos tornou-se mais difícil. Tem a ver com as características e qualidade individual dos jogadores do FC Porto", analisou ainda João Aroso.