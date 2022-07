João Aroso oficial na equipa técnica de Moreno Teixeira

João Aroso foi a solução encontrada pelo Vitória para contrariar a falta de credenciais de Moreno Teixeira para orientar a equipa na 1.ª Liga.Treinador com larga experiência no futebol português, principalmente em clubes como Boavista, na formação, Sporting, como prepador-físico e Seleção Nacional, aí já como adjunto, João Aroso, agora com 49 anos, foi ainda o principal responsável pelo Sp. Braga B, entre 2016 e 2018, sendo que a última vez que esteve no ativo foi em 2020 ao serviço da seleção de sub-20 de Marrocos.O Vitória oficializou hoje a contratação do novo elemento e que fecha a equipa técnica que será liderada por Moreno Teixeira."A equipa técnica do Vitória Sport Clube está agora completa, com a chegada de João Aroso ao grupo que orienta a equipa principal de futebol. Aos 49 anos, João Aroso passa a integrar a equipa técnica que também é composta por Moreno Teixeira, Nuno Santos, Douglas, Rui Cunha e Ricardo Martins, trazendo uma série de competências que serão uma mais-valia para todos, atendendo ao currículo e vasta experiência no futebol português e internacional, tornando-se peça basilar para o projeto em desenvolvimento no clube."