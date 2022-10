João Aroso e a análise de Schmidt ao jogo: «Está a ser muito honesto»

João Aroso, treinador adjunto do V. Guimarães, considera que a equipa minhota esteve em excelente nível, nomeadamente ao nível da concentração, o que permitiu anular o Benfica (0-0). À Sport TV, o técnico deu o exemplo da forma como Rafa foi anulado e disse que Schmidt foi "honesto" ao afirmar que as águias ganharam um ponto em Guimarães."Fizemos um jogo muito competente, preparámos bem o plano durante a semana. Muito se falou das 13 vitórias seguidas, uma equipa confiante mas nós também a temos e demonstrámos hoje. A perfeição é difícil. Mas fizemos um grande jogo e se assim não fosse não nos conseguiríamos bater assim com o Benfica. O Rafa talvez tenha feito dos jogos menos conseguidos e isso aconteceu por muito mérito dos nossos centrais e médios, a forma como não deixaram entrar no espaço entrelinhas que o Benfica tanto gosta. Depois tivemos qualidade, estes jogadores têm-na, e saíamos várias vezes em contra-ataque. Criámos mais ocasiões na 1.ª parte do que o Benfica e isso não é fácil. Na segunda parte refrescámos a equipa, tivemos algumas dificuldades quando o Benfica carregou na ala esquerda e foi a nossa fase mais dficil. O Benfica acabou a fazer jogo direto. Quanto o treinador do Benfica diz que ganhou um ponto, está a ser muito honesto e isso espelha as dificuldades que o Benfica sentiu.""Benfica tem muita qualidade e é muito difícil defrontá-los do ponto de vista da concentração. Estivemos concentrados a níveis muito elevados durante muito tempo para limitar o jogo ofensivo deles e isso obriga a muito desgaste. Refrescámos e a equipa reequilibrou-se. Resultado justo.""Tem de servir para ganhar confiança para defrontar adversários menos fortes, pois a liga é muito exigente. É um ponto, é importante pela confiança mas não serve de muito se não for transportado para o jogo em Paços de Ferreira. Queria só dizer que da mesma forma que o VAR chamou o árbitro no lance do Safira, também devia ter chamado no lance do André André. Para quem viu as imagens, é muito claro que é penálti sobre André André.