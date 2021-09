João Carlos Teixeira: «Vitória tem perdido pontos por pequenos detalhes»

Ainda sem o registo de qualquer vitória fora de portas no campeonato na temporada 2021/2022, o V. Guimarães visita o Famalicão esta sexta-feira.





A formação comandada por Pepa defronta um adversário que guarda as melhores recordações nas últimas épocas. Na temporada passada, o V. Guimarães bateu o Famalicão por 1-0 e há dois anos goleou os famalicenses por 7-0.Nessa histórica goleada destacou-se João Carlos Teixeira, autor de dois golos. O médio, que agora joga no Feyenoord, dos Países Baixos, acredita que o Vitória tem condições para voltar a impor-se na casa do Famalicão. "Tem todas as possibilidades de alcançar melhores resultados. Tem um bom plantel, tem feito um bom trabalho, não tem tido alguma sorte em vários jogos, mas tem tudo para começar a tirar resultados mais positivos. O Famalicão também não está numa boa posição, precisa de ganhar, por isso será um jogo complicado", registou João Carlos Teixeira.Atento ao percurso do Vitória de Pepa, o médio vê nesta equipa uma "grande margem de progressão". "Infelizmente, o Vitória tem perdido pontos por pequenos detalhes. No jogo com o Arouca foram cometidos erros que prejudicaram a equipa. São pormenores, questões de concentração, que acabam por fazer a diferença num plano maior, mas em termos de jogo esta equipa joga bem, gosta de pressionar. Quando cometer menos erros vai estar mais perto de ganhar mais vezes".