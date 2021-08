João Ferreira vai ser reforço do V. Guimarães por empréstimo do Benfica

João Ferreira vai mesmo ser reforço do V. Guimarães, sabe Record. O acordo pelo lateral-direito foi fechado esta terça-feira e o jogador ruma ao Minho por empréstimo do Benfica, num acordo que contempla opção de compra, a rondar os 5 milhões de euros.





No entanto, caso a mesma não seja exercida, o Vitória garante automaticamente a salvaguarda de 20% do passe do jogador.João Ferreira fez praticamente toda a formação no Benfica e até chegou a estrear-se pelas águias no ano passado, mas agora muda-se para outras paragens à procura de ser opção com regularidade.O nome de João Ferreira já era desejado há muito em Guimarães, mas o negócio foi conhecendo avanços e recuos até se fechar no último dia do mercado.