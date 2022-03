Jogo com Sporting motiva restrições ao trânsito junto ao Estádio D. Afonso Henriques

A receção do V. Guimarães ao Sporting vai motivar restrições temporárias ao trânsito automóvel e pedonal na área envolvente ao Estádio D. Afonso Henriques.De acordo com o Comando Distrital da PSP, trata-se de uma "medida de segurança" originada pela expectativa de elevada afluência ao recinto desportivo.Assim, este sábado, irão verificar-se restrições nas avenidas de Londres e de São Gonçalo, nas ruas Sra. da Conceição e José Pinto Rodrigues e nas alamedas Dr. Mariano Felgueiras e Alameda Dr. Alfredo Pimenta.Levando em conta a dimensão do evento, a PSP recomenda aos adeptos que se desloquem com antecedência para o Estádio D. Afonso Henriques e que "não adotem comportamentos geradores de violência", além de colaborarem e acatarem "as indicações e ordens das forças policiais para melhor conforto e segurança de todos".