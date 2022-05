Jogo entre o V. Guimarães e o Gil Vicente disputado à porta fechada

O jogo entre o V. Guimarães e o Gil Vicente, agendado para domingo, será disputado à porta fechada. A situação advém do facto de os vitorianos terem um castigo para cumprir referente um jogo com o Benfica, no dia 4 de janeiro de 2020.Depois dos distúrbios que aconteceram no embate entre o Vitória e o Benfica, na temporada 2019/20, o Conselho de Disciplina da Federação castigou o clube minhoto com um jogo à parta fechada. Apesar de o conjunto vimaranense ter apresentado recurso, o mesmo foi julgado improcedente e a decisão acabou por se efetivar. Assim, de acordo com o que apurámos junto do clube, o Vitória comunicou à FPF o cumprimento do castigo na proxima jornada frente ao Gil Vicente.Este é um jogo que já não terá impacto a nível classificativo, isto na medida em que o V. Guimarães e o Gil Vicente já não deixarão o 6º e o 5º lugar, respetivamente.