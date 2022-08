Jogo europeu às 17 horas em Guimarães: empresário dispensa funcionários para irem ao estádio

O jogo entre Vitória e Hajduk Split, da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League, está agendado para esta quarta-feira, às 17 horas, no D. Afonso Henriques. Um horário pouco comum para jogos europeus no nosso país, mas que se explica com a realização da Supertaça Europeia nesse mesmo dia, às 20 horas, entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt.O duelo onde o Vitória vai tentar recuperar da desvantagem de 3-1 registada na Croácia vai começar em pleno horário de trabalho para muitos dos sócios e adeptos vimaranenses. Mas isso não será problema para todos. É que Rui Machado, empresário local que também é, curiosamente, presidente do Pevidém, clube de Guimarães que foi despromovido da Liga 3 na última época."Entretanto, são brindados novamente com um jogo europeu em horário de trabalho. E, por isso, qualquer funcionário das minhas empresas que seja sócio com quotas em dia tem dispensa das 16 às 20h00 na próxima quarta-feira", escreveu Rui Machado no Facebook.Como seria de esperar, a publicação recolheu vários comentários a elogiar a sua atitude - "Rico patrão" - e até há quem tente, em tom de brincadeira... candidatar-se a emprego.