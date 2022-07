Jogos da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência já têm data

Os jogos entre o V. Guimarães e o Hajduk Split, da 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, terão lugar nos dias 4 e 10 de agosto.De acordo com as informações já avançadas pela UEFA, a partida da 1.ª mão, em Split, terá lugar no dia 4, uma quinta-feira, às 20 horas, horário de Portugal. A 2.ª mão, no Estádio D. Afonso Henriques, realiza-se no dia 10 de Agosto, uma quarta-feira, às 17 horas.Numa semana em que irá realizar três encontros, o V. Guimarães fará a estreia na Liga em Chaves no dia 7, um domingo, num horário ainda a confirmar. O jogo estava programado para a noite do dia 8, segunda-feira, mas foi antecipado devido ao calendário dos vimaranenses na Liga Conferência Europa.O Hajduk Split acertou o adiamento do encontro da 4.ª jornada da Liga croata, diante do Gorica, que estava agendado para 7 de agosto, ou seja, entre as duas partidas com o V. Guimarães.De acordo com o Hajduk Split, o adiamento deste jogo prende-se com o facto da UEFA ter agendado a partida da 2.ª mão, em Guimarães, para o dia 10 de agosto, quando inicialmente estava marcada para o dia 11.O clube croata argumenta que disputando o jogo do campeonato com o Gorica na data prevista a equipa ficaria numa situação em que não teria "condições óptimas" para "preparar e disputar o jogo fora de casa", frente ao V. Guimarães.