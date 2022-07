Jordi Mboula muda-se para o Vitória

O avançado Jordi Mboula vai, tudo aponta, reforçar o plantel do Vitória. O espanhol vai chegar a Guimarães por empréstimo do Maiorca.

Jordi Mboula cumpriu a segunda metade da época passada no plantel do Estoril. Foi utilizado em 13 partidas, como registo de um golo e duas assistências. Na primeira metade da temporada esteve ao serviço do Maiorca, com quem mantém contrato.

Formado nas camadas jovens do Barcelona, clube que representou até 2017, o extremo passou depois pelo Monaco e Cercle Brugge antes de de regressar a Espanha, em 2020, para jogar no Huesca por empréstimo dos monegascos. Na época 2020/2021 mudou-se para Maiorca e na época passada teve a primeira experiência em Portugal com a camisola do Estoril.