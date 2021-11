Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jorge Fernandes ameaça regresso dois meses depois O central deve ser o eleito para fazer dupla com Mumin no eixo da defensiva do Vitória para o jogo com o Moreirense





REGRESSO. Central tem jogado com uma máscara protetora

• Foto: josé reis / movephoto