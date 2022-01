Jorge Fernandes apontado ao Oviedo

Com o V. Guimarães no mercado a tentar assegurar a contratação de um defesa-central, Jorge Fernandes, de 24 anos, poderá deixar o clube em busca de mais minutos de utilização.Segundo a imprensa espanhola, o Oviedo, da segunda divisão, já demonstrou interesse em contar com o defesa central português formado no FC Porto, tendo proposta um empréstimo com opção de compra obrigatória. Contudo, Record sabe que o negócio não se adivinha fácil, já que o jogador não demonstrou interesse em rumar ao clube da capital das Astúrias.Relembre-se que o V. Guimarães têm 60% do passe do jogador, enquanto o FC Porto detém os restantes 40%.Esta temporada, Jorge Fernandes soma apenas 9 encontros realizados.