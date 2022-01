Jorge Fernandes e Sílvio testam positivo à Covid-19

Mais uma contrariedade para Pepa. Com várias baixas e incertezas na defesa, o treinador ficou agora privado de Jorge Fernandes e Sílvio, que testaram positivo à Covid-19, para o jogo de domingo com o Estoril.A dupla junta-se assim a André Almeida na lista de jogadores infetados. Além destes, Ricardo Quaresma e Borevkovic estão a contas com problemas físicos e têm feito tratamento, não sendo a sua utilização na próxima jornada um dado adquirido.Noutro âmbito, Mumin e Alfa Semedo estão de regresso da CAN, mas ainda não participaram na sessão de treino desta sexta-feira.