Jorge Fernandes operado nos Estados Unidos da América

Depois de ter sofrido uma lesão muscular no adutor direito na partida frente ao FC Porto, Jorge Fernandes foi operado, esta terça-feira, nos Estados Unidos da América.O defesa-central terá agora pela frente uma paragem prolongada, isto depois de ter sido tratado pelo médico norte-americano William C. Meyers, reconhecido por ser um pioneiro no diagnóstico, tratamento, reabilitação e prevenção de lesões musculares, como pubalgias ou hérnias. Na sua conta de Instagram, Jorge Fernandes fez questão de mostrar que encara este momento com otimismo. "Está feita. Agora é hora de focar na recuperação e voltar mais forte", escreveu o camisola 44, que aproveitou para assistir ao jogo da NBA entre os Philadelphia 76ers e os Orlando Magic na noite desta segunda-feira.Na presente temporada, o jogador, de 25 anos, alinhou em cinco encontros.