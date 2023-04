Jorge Fernandes regressou aos treinos dois meses e meio após intervenção cirúrgica

Jorge Fernandes regressou aos treinos esta terça-feira, juntando-se aos restantes colegas do plantel do V. Guimarães na sessão de trabalho que teve lugar nos relvados da Academia. Este retorno surge dois meses e meio depois do defesa-central ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica, no dia 31 de janeiro, nos Estados Unidos, para debelar uma uma lesão no adutor da perna direita.De acordo com a nota emitida pelo clube, Jorge Fernandes "aproxima-se da recuperação total" uma vez que depois de ter iniciado treino integrado com a equipa deverá receber alta do departamento clínico dos vitorianos "muito em breve, podendo depois bater-se por um lugar no eixo da defesa". Além disso, o clube acrescentou que o central "não apresenta qualquer queixa do problema que o afetou no rescaldo de uma sessão matinal em que tomou alguns cuidados". "As restrições cumpridas", nota ainda o clube, "serão levantadas progressivamente numa questão de poucos dias, pelo que o regresso à competição deverá mesmo verificar-se esta temporada".O regresso de Jorge Fernandes aos treinos no relvado acontece no dia seguinte ao V. Guimarães ter confirmado a integração de Zé Carlos, que está recuperado de uma lesão no pé direito.O guarda-redes Bruno Varela e o defesa-central André Amaro ainda estão entregues aos cuidados do departamento clínico, assim como Tiago Silva, que, no entanto, já voltou aos treinos, ainda que com limitações, uma vez que está "parcialmente refeito de um traumatismo num pé" sofrido no decorrer do jogo com o P. Ferreira.