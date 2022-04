Jorge Fernandes tem fratura da clavícula direita e falha resto da época

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jorge Fernandes tem fratura da clavícula direita e não joga mais esta temporada. O central português fará esta segunda-feira novos exames para perceber que tipo de tratamento irá seguir.O jogador do V. Guimarães caiu mal após um confronto aéreo com Chancel Mbemba, ao minuto 76. O congolês do FC Porto ainda caiu em cima de Jorge Fernandes, o que não terá ajudado, neste caso.O defesa, de 25 anos, saiu pouco depois de campo entrando Toni Borevkovic para o seu lugar, ao minuto 83.