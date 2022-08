José Eduardo Viamonte cooptado para vice-presidente do V. Guimarães e administrador da SAD

José Eduardo Viamonte foi cooptado para os cargos de vice-presidente do Vitória e de administrador da SAD vitoriana, ocupando os cargos que ficaram vagos após a demissão de Diogo Leite Ribeiro. A cooptação para ambos os cargos dos Órgãos Sociais será validada na próxima Assembleia Geral.Candidato ao cargo de vice-presidente na lista de António Miguel Cardoso nas eleições realizadas em 2019, das quais saiu vencedor Miguel Pinto Lisboa, José Eduardo Viamonte integrava a estrutura do clube desde Março. Após as eleições deste ano, o associado n.º 4198 assumiu o cargo de Diretor Executivo para as áreas da Comunicação, Marketing e Comercial, que, segundo o Vitória, irá agora conciliar com a vice-presidência do clube e a administração da SAD."Esta escolha surge numa altura em que o Vitória Sport Clube caminha, a passos largos, para uma ainda maior união vivida entre todos, sobejamente manifestada no jogo desta passada quarta-feira, frente ao Hajduk Split, e é com esse pensamento que deve ser encarado o futuro: com otimismo, com confiança, e com crença que todas as mudanças, embora difíceis, têm o intuito de nos unir ainda mais. Estarmos juntos não é o mesmo que estamos unidos, e unidos seremos sempre mais fortes", pode ler-se num comunicado do Vitória.