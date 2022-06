Jota Silva é reforço do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O V. Guimarães oficializou esta quarta-feira a contratação de Jota Silva ao Casa Pia. O avançado assinou até junho de 2025 com os vimaranenses.O jogador, de 22 anos, destacou-se no clube recém-promovido à Liga Bwin ao apontar 14 golos em 39 jogos pelos gansos na Liga Sabseg em 2021/22. Jota fez a formação no Sousense, tendo ainda representado Paços de Ferreira, Sp. Espinho e Leixões.