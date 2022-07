Jota Pereira é a grande novidade nos convocados do V. Guimarães para a Hungria

A comitiva do Vitória já está a caminho da Hungria, onde quinta-feira reencontra o Puskás Akadémia para a Conference League da UEFA, depois dos 3-0 em Guimarães.A grande novidade da convocatória de Moreno Teixeira é a presença de Jota Pereira, avançado da equipa B que marcou no recente particular frente ao Canelas e manteve-se junto do plantel principal.Destaque também para a presença de Antal Bencze, também promovido da equipa B e que vai passar a ser o terceiro guarda-redes, em função da saída de Trmal para o Marítimo.Bruno Varela, Antal Bencze e Celton Biai;Abdul Mumin, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Alberto Costa, Ryoya Ogawa, André Amaro e Hélder Sá.Alfa Semedo, Dani Silva, Matheus Índio, Tiago Silva e Ibrahima Bamba;Rúben Lameiras, Anderson Silva, Jota Silva, Nélson da Luz, André Silva, Jota Pereira e Herculano Nabia.