Jota Pereira renova contrato com o V. Guimarães até junho de 2024

Jota Pereira, avançado da equipa B, renovou o seu contrato com o Vitória até junho de 2024. Apesar de estar lesionado desde agosto, o jovem, de 20 anos, viu premiados os dez anos de ligação ao clube, ficando com a oportunidade de mostrar até ao final da próxima época o estatuto de promessa que há muito lhe era indicado."Visto que agora estou lesionado, sinto que foi um voto de confiança e estou contente por isso. Vou transportar esse voto para dentro de campo assim que voltar. Dá-me mais motivação para a minha recuperação e para continuar a trabalhar ainda mais", disse Jota Pereira, que espera voltar em força para cumprir com o sonho de se fixar entre as opções da equipa principal, depois e já ter feito a estreia no início desta época, jogando 14 minutos no duelo contra o Puskás Akadémia, na Hungria."Já fiz a minha estreia na equipa A, mas ainda não realizei o meu maior sonho que é jogar no D. Afonso Henriques. Espero que isso se realize na próxima época", atirou o jovem.