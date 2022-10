Jota Silva desconfia do momento do Paços: «Não vamos facilitar em nada»

A última jornada deixou o plantel do Vitória com um sentimento agridoce. Se por um lado foram a primeira equipa a travar o Benfica esta época, por outra ficou a sensação de que os três pontos podiam ter ficado no Castelo. Ainda assim, Jota Silva garante que o grupo está a trabalhar para voltar a vencer já nesta ronda, na visita a Paços de Ferreira."A equipa está a preparar o jogo como prepara todos os outros. Com uma grande vontade de ganhar, que é isso que vamos tentar fazer, entrar para ganhar. O grupo está a trabalhar bem, a assimilar bem as ideias e vamos à procura dos três pontos no sábado. O último jogo mostrou, mais uma vez, que nos conseguimos bater com qualquer equipa deste campeonato. Somos o Vitória, entramos em todos os jogos para ganhar, e mais importante que olhar para trás, é olhar para a frente, para este desafio que vamos ter, que vai ser muito complicado, e temos de estar na máxima força para vencer", considerou o extremo aos meios do clube, desvalorizando o momento do castores, que ainda não somaram qualquer vitória na Liga Bwin."Os momentos são muito subjetivos. Vai ser um jogo muito difícil, temos de estar preparado para tudo, sabemos da exigência deste jogo, não vamos facilitar em nada e temos de ter a mesma postura que tivemos nos últimos jogos, concentrados, determinados, e com vontade de vencer", atirou Jota Silva.No ano passado, o Vitória venceu em Paços de Ferreira com uma reviravolta emocionante, num jogo em que os adeptos desempanharam um papel fundamental. Este sábado espera-se nova 'invasão' de vitorianos à Capital do Móvel. "Acho que os adeptos têm sempre um papel fundamental. Ajudam-nos, motivam-nos muito e contamos com eles não só para este, mas para todos os jogos e vamos fazer tudo dentro de campo para os orgulhar e vamos tentar trazer a vitória", referiu.A cumprir a primeira temporad no Berço - e a primeira no principal escalão do futebol português -, Jota Silva não esconde o grande entusiasmo que esta aventura lhe está a provocar. "Tem sido um prazer, tem sido muito bom mesmo. Sentir o apoio dos adeptos, vestir esta camisola, defender este símbolo é diferente de tudo e de todos. Espero continuar a ajudar a equipa, que é para isso que trabalho todos os dias, estou muito feliz por ajudar o Vitória", revelou, deixando a promessa de continuar a dar tudo para ajudar a equipa a ganhar: "Este grupo de trabalho é forte e unido. Acho que isso é meio caminho andado para fazermos coisas bonitas esta época. Puxamos todos uns pelos outros, damos todos a vida uns pelos outros e estamos sempre mais perto de vencer. Trabalho todas as semanas para jogar, mas mais importante que ser titular ou entrar, é poder ajudar a equipa e é isso que eu estou motivado a continuar a fazer."