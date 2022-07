Jota Silva e a estreia: «Soube melhor com a vitória»

Contratado ao Casa Pia, Jota Silva disputou esta quinta-feira o seu primeiro jogo oficial pelo V. Guimarães, ajudando no triunfo por 3-0 sobre o Puskás Akadémia , que deixa os minhotos a um passo da 3.ª eliminatória da Conference League. Após o encontro, o criativo de 22 anos enalteceu a atuação coletiva e falou de uma estreia da melhor forma."A sensação é boa. Foi bom estrear-me com a camisola do Vitória perante estes adeptos fantásticos e soube melhor com a vitória. A estreia que queria era ganhar, com uma boa exibição da equipa. Foi conseguido. Estou feliz com a minha estreia e a da equipa", começou por comentar o reforço vimaranense.Em relação às contas da eliminatória, Jota Silva assume que a vantagem é boa, mas deixa claro que nada está fechado. "A eliminatória está a meio. Fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado, mas temos de ter a mesma postura para a semana e continuar assim, a querer mais e mais".Por fim, um olhar ao aspeto físico da equipa, que disputou esta noite o primeiro jogo oficial da época. "Os índices ainda não estão no máximo, mas sentimo-nos bem. E ganhámos, que era o mais importante", acrescentou.