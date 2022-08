Jota Silva e a mudança de treinador em Guimarães: «Reagimos muito bem a tudo»

Jota Silva foi confrontado com o impacto que a saída de Pepa para a entrada de Moreno teve no grupo de trabalho do Vitória. O reforço ex-Casa Pia focou a boa reação do coletivo."Não compete ao grupo falar da mudança de trienador. Acho que reagimos muito bem a tudo. Estamos com o míster em tudo. E estamos focados em fazer o melhor pelo Vitória", apontou Jota Silva, antes de embarcar rumo à Croácia.