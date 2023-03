Jota Silva e a Seleção Nacional: «Sinto-me cada vez mais próximo desse objetivo»

Depois de ser eleito o melhor jogador jovem de fevereiro da Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores, Jota já recebeu o prémio referente à distinção. O extremo do Vitória abordou vários temas relacionados com os minhotos e, numa semana marcada pelos compromissos internacionais de seleções, não escondeu o desejo de representar Portugal ao mais alto nível."Trabalho todos os dias para um dia ser chamado à Seleção Nacional. Estando no Vitória e, com os resultados que temos conseguidos, sinto-me cada vez mais próximo desse objetivo. Vou continuar a trabalhar nesse sentido", começou por referir, destacando depois o contributo que os conquistadores têm dado em termos de jogadores colocados na seleções jovens: "O Vitória projeta sempre muitos jovens de qualidade. Isso tem-se verificado esta época, com vários jogadores a serem chamados às respetivas seleções. Essas chamadas refletem o trabalho que tem sido desenvolvido no clube. A equipa principal está a fazer um grande trajeto e, como sempre, continua a produzir jovens talentos".Defendendo que o facto de o pódio da votação que lhe valeu o prémio ser composto apenas por jogadores do conjunto de Guimarães [os outros foram Dani Silva e André Amaro] é "sinal da qualidade do plantel", Jota Silva foi taxativo na explicação para o bom arranque de 2ª volta da equipa. "Refletiu o trabalho que temos desenvolvido desde o começo da época. A nossa forma de trabalhar nunca se alterou, somos os mesmos que somaram vários jogos sem ganhar. Só um grande grupo, recheado de qualidade, seria capaz de dar uma boa resposta, daí o bom campeonato que estamos a fazer e este bom início da 2ª volta"O extremo, de 23 anos, perspetivou ainda o embate contra o P. Ferreira, agendado para sábado: "Voltaremos a entrar em campo para ganhar. Tem sido sempre assim. Temos de dar tudo de nós, sem deixar nada por fazer, sendo muito rigorosos em todas as ações. Se nos mantivermos assim, estaremos sempre mais próximos de ganhar. É isso que pretendemos do jogo com o P. Ferreira. Paragem no campeonato? Qualquer paragem tem pontos positivos e negativos. Os jogadores quem estar sempre em competição, mas deu tempo para recuperar algumas opções, descansar e ganhar forças para o próximo desafio no campeonato".Na presente temporada, Jota Silva soma quatro golos e quatro assistências em 32 partidas.