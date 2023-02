Jota Silva e o golo ao Portimonense: «Maior parte do mérito é do Bruno, que pôs a bola ali»

Jota Silva foi a figura no triunfo (1-0) do Vitória SC frente ao Portimonense, no duelo da 20.ª jornada da Liga Bwin, ao apontar o único golo da partida após assistência de Bruno Varela. Após o jogo, o médio falou da importância da conquista dos três pontos para os vimaranenses.





"Conseguimos o que queríamos. O míster tinha falado em fazer melhor do que na primeira volta. Estamos a fazer esse caminho. Importante era ganhar, importante era cumprir o segundo jogo sem sofrer. Somos os mesmos que há dois ou três meses levavam uma série negativa. Agarramo-nos ao trabalho e à união. É isso que faz diferença. O prémio deixa-me contente, mas é premi ode todos. Fica demonstrado em todos os jogos que damos o máximo", começou por dizer o criativo do Vitória de Guimarães, em declarações no final da partida no Estádio D. Afonso Henriques, aos microfones da Sport TV.

Assistência de Varela

"Sabemos da capacidade do Bruno de pôr estas bolas longas. Trabalhamos e acreditamos no que fazemos. Maior parte do mérito é do Bruno, que pôs a bola ali."

Oportunidade falhada

"Devia ter feito o golo, tinha de matar o jogo ali. Continuar a trabalhar nestas situações. São oportunidades importantes. Grande vitória de todos. De quem jogou, de quem não jogou, de quem ficou de fora."



Futuro da equipa

"É bom ter a terceira vitória seguida. Vamos em busca da quarta", terminou.