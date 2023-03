Jota Silva e o jogo com o Arouca: «Temos consciência das dificuldades que vamos encontrar»

Jota Silva, extremo do V. Guimarães, fez esta quarta-feira a antevisão ao duelo de sábado - pelas 18 horas - frente ao Arouca, sublinhando que os vimaranenses estão "empenhados em fazer uma 2.ª volta melhor do que a 1.ª"."Traduz que estamos bem e empenhados em fazer uma 2.ª volta melhor do que a 1.ª, como o mister tem dito. Sabemos que o nosso momento é bom, não vamos fugir a isso, mas queremos continuar a fazer as coisas bem e queremos sempre mais, como este clube exige. Vamos continuar a trabalhar para que os bons resultados continuem a aparecer"."Claro que sim. O próprio clube exige que tenhamos sempre muita responsabilidade, que queiramos sempre mais. Todos os dias trabalhamos para ser melhores e que as boas exibições continuem a aparecer. Há dois ou três meses estávamos num mau momento e não nos escondíamos, o grupo é o mesmo. Trabalhamos muito para estar nesta boa fase"."Todos sabemos que o Vitória luta sempre por lugares europeus, não nos vamos esconder disso. O nosso foco passa por fazer mais e melhor do que na 1.ª volta. Para isso, queremos mais três pontos no jogo com o Arouca, é nisso que nos focamos"."Esperamos um adversário forte porque o Arouca tem bons jogadores, está a fazer um bom campeonato. Vai ser mais um jogo difícil e temos de nos apresentar no nosso melhor, não podemos fazer menos um bocado do que o que temos feito até agora para não corrermos o risco de ter mais dificuldades. Temos de entrar focados e determinados nos 90 minutos para ganhar"."Trabalho da mesma forma todos os dias. Ser titular, ou não, prende-se com as decisões do mister. Todos temos qualidade e em função dos jogos o mister é que decide a equipa. O mais importante é que a equipa possa dar sempre uma boa resposta, mais importante do que um jogador é o que a equipa tem feito"."Acho que está a ser uma época boa, tenho conseguido ajudar e e tenho evoluído a cada dia que passa. O mais importante é que a equipa consiga ganhar"."Passa por ganhar ao Arouca. Sabemos que estamos num bom momento, no 5.º lugar, mas temos consciência das dificuldades que ainda vamos encontrar. O nosso foco é o Arouca, depois virá outro jogo.""Sabemos que são jogos importantes, diferentes, não vamos dizer que não são porque tratam-se de dérbis, jogos fervorosos. Tínhamos de ganhar, até para fazermos melhor do que na 1.ª volta. Com todo o trabalho que o grupo tem feito, com o apoio dos adeptos, foi uma vitória importante"."Claro que nós damos todo o suporte a todos os que se estreiam. Tudo o que conseguiu até agora e a exibição que o Rafa teve foi muito mérito dele, do trabalho dele. Demos-lhe o suporte para que pudesse estar tranquilo e fazer o trabalho dele o mais tranquilamente possível. O nosso capitão, o Bruno, faz-nos falta porque é um excelente guarda-redes, mas mais do que as individualidades temos de olhar para a força que o grupo tem e para a resposta que a equipa tem dado"."Os nossos jogos em casa têm sido muito bons pelo ambiente que é proporcionado pelos nossos adeptos. Esperamos ter uma casa cheia para que os adeptos nos possam ajudar a ganhar o jogo".