Jota Silva eleito melhor jovem do mês de fevereiro da Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores

Jota Silva foi eleito o melhor jovem de fevereiro da Liga Bwin, na habitual votação promovida pelo Sindicato dos Jogadores.O avançado do V. Guimarães somou 15,49% dos votos, sendo que os companheiros de equipa Dani Silva (11,84%) e André Amaro (10,46%) ficaram nos restantes lugares do pódio dos mais votados.Refira-se que em fevereiro, Jota Silva esteve em três jogos e marcou o golo da vitória, por 1-0, sobre o Portimonense, tendo sido titular nos triunfos no Estoril, por 1-0, e no dérbi minhoto frente ao Sp. Braga (2-1), este realizado no D. Afonso Henriques.Esta foi, de resto, a primeira vez que um jogador do V. Guimarães ganhou este prémio de melhor jovem do mês, ainda por cima com todo o pódio ocupado pelos vitorianos.Refira-se que na lista dos vencedores deste prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores já estão esta época os nomes de Gonçalo Ramos (Benfica), António Silva (Benfica), Francisco Trincão (Sporting) e João Mário (FC Porto).