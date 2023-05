Jota Silva elogia Moreno: «Percebe o clube melhor que ninguém e sabe gerir o grupo nos momentos difíceis»

Um dos elementos do plantel do V. Guimarães que mais efusivamente festejou o apuramento para as provas europeias na próxima época após o apito final do jogo em Vila do Conde, Jota Silva realçou, em declarações ao Canal 11, a importância do trabalho da equipa técnica para ultrapassar a última sequência de resultados negativos."A confiança total da equipa técnica e da administração, mesmo nos momentos maus, deu-nos um suporte incrível para dar a voltar à última sequência de resultados mais negativos. Se calhar poucos esperavam que, a duas jornadas do fim, já estivéssemos apurados para a Europa e, com o resultado de hoje do Arouca [perdeu na visita ao Estoril], a depender só de nós para ficar no 5.º lugar. Estarmos nesta posição é muito gratificante. Ontem festejamos e festejamos muito, porque era um objetivo importante, mas não estamos satisfeitos porque queremos cimentar a nossa posição", disse o extremo, que está a cumprir a sua época de estreia na Liga Bwin, depois de ter sido preponderante na subida do Casa Pia, em 2021/22.Questionado sobre Moreno, o jogador, de 23 anos, não poupou nos elogios ao treinador. "O Moreno percebe o clube melhor que ninguém. Sente o clube, sente a cidade e sabe como gerir o grupo em momentos difíceis como aqueles que passámos. A equipa técnica dá-nos todos os instrumentos para nós estarmos bem e apelam à nossa qualidade e à nossa união", confidenciou.O extremo foi também convidado as declarações do técnico após a derrota com o Sporting, quando afirmou que não gostou de alguns comportamentos de meninos mimados, referindo perceber a intenção por detrás daquelas palavras. "As declarações do treinador foram para tentar obter uma reação da nossa parte. Penso que não foi dirigido a ninguém em específico, foi para puxar por nós. Acabámos por reagir muito bem, porque conseguimos três vitórias consecutivas. Às vezes não basta passar ‘paninhos quentes’ ou usar palavras bonitas, às vezes é preciso um abanão e acho que foi esse o objetivo do treinador. Teve um bom efeito e a partir daí demos a volta à situação em que estávamos. Mais do que impacto exterior, interessava o impacto no interior do balneário e aí surtiu efeito", frisou Jota Silva.Olhando já para o futuro, o atacante mostrou-se otimista. "Independentemente do investimento, tenho a certeza que a equipa vai continuar a ser competitiva na próxima época. O lugar do Vitória é nas competições europeias, não tenho dúvidas nenhumas disso. Os que cá estão, se já estavam preparados este ano, mais preparados estarão no próximo", disse o criativo, destacando depois a importância dos elementos mais experientes do plantel no seio de um grupo bastante jovem: "O Varela, o Tiago Silva, o André André, o Bruno Gaspar, tiveram todos um dedo muito grande no sucesso da equipa. Ajudaram-nos muito, dão-nos muito conselhos e percebem a ingenuidade natural dos jogadores mais jovens. Tiveram um papel fundamental na grande época que estamos a fazer."Esta época, Jota Silva participou já em 38 partidas, 26 delas com o estatuto de titular, tendo assinado quatro golos e quatro assistências.