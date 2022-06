Jota Silva já se juntou aos trabalhos do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter falhado o arranque de pré-temporada do Vitória, Jota Silva já está às ordens de Pepa. O avançado chegou esta terça-feira e juntou-se ao restante grupo, sendo a principal cara nova do segundo dia de preparação.Jota Silva, recorde-se, ficou de fora do regresso ao trabalho por razões pessoais.