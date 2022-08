Jota Silva: «Ser jogador do Vitória dá sempre motivação»

Apesar do triunfo por 1-0, o Vitória acabou eliminado da Liga Conferência aos pés dos croatas do Hajduk Split. Uma desilusão grande, mas que na opinião de Jota Silva também vai servir de aprendizagem para o futuro."Estes jogos dão sempre para nós crescermos. Há pormenores para corrigir, sempre coisas para fazer melhor, mas tirámos boas ilações dos nossos comportamentos. Queremos continuar a crescer e a ganhar jogos", referiu o extremo ex-Casa Pia, que viu um Vitória melhor que o rival mas sem a eficácia desejada: "Entrámos para passar a eliminatória e ficamos com a sensação de que era possível. Fomos superiores em todos os momentos do jogo. Marcámos cedo, fomos sempre atrás de fazer mais golos e mesmo com menos um conseguimos estar por cima e criar oportunidades para chegar ao segundo golo. É de realçar a atitude de todos os jogadores, com o apoio dos adeptos fantásticos que proporcionaram um ambiente incrível. Apelamos a que possamos ter este apoio no domingo porque o Vitória é muito isto, esta união entre adeptos, jogadores e a cidade."Jota Silva considera ainda que o desfecho desfavorável da eliminatória da Conference League em nada vai prejudicar a equipa no que às ambições para a restante época diz respeito. "A motivação está sempre em níveis elevados. Ser jogador do Vitória leva a que estejamos sempre motivados para qualquer competição. Temos de nos focar no jogo com o Estoril, que queremos vencer. Queremos contar com o apoio incrível destes adeptos", finalizou.Mikel Villanueva foi um dos últimos reforços a chegar ao Minho, mas diz-se já perfeitamente adaptado à nova realidade. "Estou muito feliz por estar aqui. A adaptação foi muito fácil porque já conheço a Liga e o clube. Estou muito feliz em Guimarães", vincou o central, que, caso se confirme a saída de Mumin, pode ganhar protagonismo no futuro.Sobre o desafio que se segue, frente ao Estoril, o venezuelano só pensa nos três pontos. "Para nós é importante ganhar este jogo em casa para podermos agradecer o apoio que os adeptos nos deram. Sei que no domingo vai ser igual. É um orgulho vestir a camisola deste clube", afirmou.