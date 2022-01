Julgada improcedente a ação de Júlio Mendes e Armando Marques contra a MAF

O Tribunal de Guimarães julgou improcedente a ação de Júlio Mendes e Armando Marques, ex-administradores da SAD do Vitória, contra a empresa Mário Andrade Ferreira – Sociedade de Investimentos, SGPS, S.A. O ex-presidente e o ex-vice presidente reclamavam, recorde-se, um reclamam ao antigo acionista maioritário da SAD uma verba de 2,7 milhões de euros por incumprimento de um contrato estabelecido entre as partes.O processo havia sido interposto pelos ex-dirigentes vimaranenses em 17 de setembro de 2020, no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.Com a primeira decisão do tribunal a ser desfavorável para Júlio Mendes e Armando Marques, resta agora saber se vão avançar ou não com recurso para o Tribunal da Relação.