Spezia avança por André Amaro: a proposta em cima da mesa do V. Guimarães

O Spezia está interessado em André Amaro, defesa-central do V. Guimarães, e até já avançou com uma proposta pelo jovem de 19 anos, sabe. Em cima da mesa estará uma oferta de 1,8 milhões de euros, com a possibilidade de os minhotos manterem 20% do passe do jogador.O dossiê ainda não está totalmente fechado, mas as negociações estão num patamar que dá confiança no que a um possível acordo diz respeito.André Amaro, representado pela Positionumber de Miguel Pinho, leva 21 jogos pela equipa principal do Vitória, divididos entre 2020/21 e 2021/22. Agora, pode rumar ao estrangeiro pela primeira vez.