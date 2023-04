Lágrimas encheram o guarda-roupa

O futebol é um jogo de emoções e nem todos reagem da mesma forma aos momentos mais intensos. Há quem celebre de forma efusiva, há quem guarde a festa para si, há quem se abrace a desconhecidos e há quem, no pico do êxtase, não contenha as lágrimas, proporcionando imagens capazes de comover até os rivais. É neste último lote que se insere Carlos Careca, adepto do Vitória que viralizou após ser filmado a chorar no Estádio D. Afonso Henriques depois de um golo de Safira, frente ao Sp. Braga, a 27 de fevereiro último.

"Nesse momento, no golo do Safira, que foi de cabeça, lembrei-me de quando jogava. Jogava a bola bem de cabeça e lembrei-me desses momentos. Também me lembrei do meu falecido pai. E tinha o meu irmão mais velho atrás de mim na bancada, festejei com ele e foi aí que me vieram as lágrimas aos olhos", explicou este adepto, de 59 anos, a Record.

Não tardou muito até que as imagens se tornassem virais, valendo-lhe a fama nacional. Porém, o maior prémio não foi esse, mas sim uma camisola autografada pelo plantel, entregue em mãos por Matheus Índio e por Moreno. "As imagens entraram no site do Vitória e o Matheus Índio viu e escreveu que, se alguém me conhecesse, para o contactar porque me queria dar a camisola. Foram logo 300 chamadas para ele. Depois, pediu-me que viesse ao estádio", detalhou sobre um momento que tão cedo não esquecerá.

"Foi espetacular. Também estava o Moreno, alguém em quem tenho orgulho que seja nosso treinador. Agora tenho a camisola encaixilhada na sala. É um orgulho", concluiu.

É com um orgulho desmedido que Carlos Careca fala do seu Vitória, clube pelo qual torce desde nascença, ou não fosse oriundo de uma família de vitorianos. O momento atual não é o melhor, mas o sentimento não esmorece. "O meu orgulho é vir a este estádio e ter sempre 15 mil, 16 mil, 17 mil pessoas e com o Vitória como está. Se o Vitória estivesse bem, acho que um estádio não chegava", atirou.Não obstante, este fervoroso adepto quer mais apoio e menos crítica, deixando, a este propósito, um apelo. "O Vitória está a fazer um campeonato melhor do que o esperado. Temos de continuar a apoiar estes miúdos, porque são miúdos. Vemos jogadores mais velhos fazerem asneiras a nível mundial. Temos de apoiar os miúdos", apontou de pronto Carlos Careca.A ligação de Carlos Careca ao Vitória vai muito além do amor pelo clube, uma vez que este adepto já foi, na verdade, jogador dos vitorianos. A entrada deu-se aos "oito anos" e o percurso estendeu-se aos juniores, escalão onde se cruzou com... Pedroto. "Cheguei aos juniores e era chamado para os jogos das reservas. Na altura, a equipa técnica do Vitória era o Pedroto, o António Morais e o Artur Jorge. Eu, miúdo, quando via o Pedroto no balneário tremia. Ele dizia-me que eu ia dar jogador. A minha infelicidade foi ele sair de Guimarães", contou.