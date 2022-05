Leonel Olímpio emociona-se a falar da conquista da Taça em 2013: «Marcamos a história»

Um dia para a história. É assim que Leonel Olímpio recorda a conquista da Taça de Portugal, em 2013, ao serviço do Vitória."Vai ficar marcado para sempre. Foram muitas dificuldades, tivemos de lidar com a desconfiança, as dificuldades financeiras. Aquelas lágrimas no final foram de desabafo, de dever cumprido. Espero que o Vitória nunca mais passe por um momento de dificuldades daquele. A cidade deu-nos confiança e acreditou naquele ano que foi muito difícil. Se fosse outra época, se calhar o mister não tinha terminado a época, assim como alguns jogadores. Mas, fomos abençoados com a conquista. O Vitória já teve planteis mais ‘badalados’, mas fomos nós que marcamos a história do Vitória", apontou, numa tertúlia realizada para celebrar a data, antes de recordar o ano difícil que o clube passou."Vivemos um ano muito difícil, passámos por muitas coisas. Um ano de muito sacrifício no balneário, que passamos como um grupo. A vitória foi de todos, tenho de recordar o papel que o Alex, um dos capitães, também teve dentro do balneário.