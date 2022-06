Leonel Olímpio: «Temos a responsabilidade de elevar cada vez mais o nome do Neno»

Uma das novidades na cerimónia de homenagem do V. Guimarães a Neno foi a nomeação de 17 embaixadores do clube, sendo Leonel Olímpio um dos eleitos para dar continuidade ao trabalho do antigo guarda-redes.

"É um orgulho ser embaixador, ainda para mais para 'substituir' o Neno. É uma emoção enorme porque tinha uma ligação muito grande com ele, aceitei logo o convite para ser embaixador. Ninguém vai poder fazer o que o Neno fazia, mas temos a responsabilidade de elevar cada vez mais o nome do Neno. Queremos engrandecer ainda mais o nome do Neno, ele e o seu sorriso são eternos. O Vitória está a fazer um excelente trabalho, ver o nome dele eternizado numa das bancadas é gratificante e um motivo de orgulho para todos os vitorianos, vimaranenses e para todas as pessoas em Portugal", referiu Olímpio.