Lesão muscular obriga Rúben Lameiras a parar durante três semanas

Rúben Lameiras sofreu uma contrariedade no estágio do V. Guimarães, em Tróia, e terá agora de parar pelo menos durante três semanas. O extremo sofreu uma lesão muscular na coxa direita que o tira das contas do arranque da Taça da Liga, ainda este mês.





As melhores perspetivas para o regresso apontam para o início do mês de agosto. Por esta razão, as opções de Pepa ficam reduzidas a Edwards, Quaresma e Rochinha.