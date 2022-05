Liga confirma: V. Guimarães-Gil Vicente será à porta fechada

A Liga emitiu há instantes uma nota oficial onde confirma que o V. Guimarães-Gil Vicente, que é precisamente o último jogo da Liga Bwin 2021/22 (domingo à noite), vai ser disputado à porta fechada. Em causa está um castigo ainda respeitante à época 2019/20 e, já esta quarta-feira, o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, disse que "faz todo o sentido cumprir agora o castigo para que possamos ir para a próxima época sem estarmos a pensar quando tal teria de acontecer"."Na sequência da comunicação da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD, datada de 09 de maio de 2022, relativa ao cumprimento da sanção disciplinar aplicada no âmbito do procedimento disciplinar n.º 55-19/20, que correu termos na Secção da Área Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, informamos que o jogo n.º 13405 da Liga Portugal bwin da época desportiva 2021-22, a disputar entre as equipas da Vitória Sport Clube - Futebol, SAD e da Gil Vicente Futebol Clube – Futebol, SDUQ, Lda., no dia 15 de maio, pelas 20h30, com transmissão Sport TV, será realizado à porta fechada", lê-se no comunicado do organismo.