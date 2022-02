Listas candidatas ato eleitoral foram validadas

As três listas candidatas às eleições de 5 de março do V. Guimarães, apresentadas na semana passada ao presidente da mesa da Assembleia Geral, José Antunes, foram ontem confirmadas, tendo sido declaradas em conformidade com os estatutos.A candidatura Mais Vitória, de António Miguel Cardoso, viu validadas 1054 das 1240 assinaturas apresentadas. A lista Sim Vitória, encabeçada por Alex Costa, teve aprovadas 667 assinaturas das 794 entregues. Já a recandidatura do atual presidente, Miguel Pinto Lisboa, teve reconhecidas 1053 das 1191 assinaturas recolhidas.Note-se que, estatutariamente, cada lista, para ser admitida a sufrágio, só necessitava de ser subscrita por 300 associados.