Lucas Soares despede-se do V. Guimarães

Depois de duas temporadas no V. Guimarães, Lucas Soares está de saída do clube. O jogador, de 23 anos, deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais, mostrando-se grato pelo tempo passado no conjunto minhoto.





Chegado ao conjunto vitoriano em 2019, Lucas Soares ainda fez três jogos pela equipa principal, mas foi maioritariamente utilizado pela equipa B. Em 2020/21, Lucas Soares apontou nove golos em 17 encontros na formação secundária.Em Portugal, Lucas Soares também já representou o Alverca.