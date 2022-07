Luís Morais e Pedro Machado abandonam 'scouting' do V. Guimarães

Luís Morais, diretor do departamento de scouting do Vitória de Guimarães, e Pedro Machado, coordenador do departamento, vão abandonar os cargos que desempenhavam no emblema da cidade-berço. Morais e Machado terminaram contrato a 30 de junho e não chegaram a acordo para a renovação do vínculo, sabe, devido a pontos de vista divergentes com a nova administração do clube.Os dois especialistas na área da prospeção chegaram ao Dom Afonso Henriques há cerca de dois anos, convidados por Carlos Freitas e pelo anterior presidente, Miguel Pinto Lisboa, para montarem um departamento profissional de formação, que funcionou ao longo deste período. António Miguel Cardoso, o novo presidente da SAD vimaranense, não conseguiu um entendimento para manter Luís Morais e Pedro Machado, que, anteriormente, tinham trabalhado juntos no Sporting.Agora, terminam a ligação ao Vitória de Guimarães.