Lyfe Foster rende cerca de 1,5 milhões de euros ao Vitória

O Burnley, de Inglaterra, oficializou o acordo com o Westerlo, da Bélgica, para a contratação de Lyle Foster, que deixou o Vitória no Verão de 2022. A SAD vitoriana vai, assim, fazer um encaixe financeiro que pode ascender a 1,5 milhões de euros, uma vez que ainda detinha direitos financeiros do passe do avançado da África do Sul.O Vitória de Guimarães vendeu Lyle Foster ao Westerlo, da Bélgica, em Maio de 2022, por um milhão de euros. No acordo estabelecido com o clube belga, a SAD vitoriana reservou 15% das mais valias de uma futura venda. Uma transferência agora consumada, com o avançado sul-africano a mudar-se para o Burnley. O clube inglês, que disputa o Championship, vai pagar uma verba a rondar os 11 milhões de euros, que pode chegar aos 15 milhões, mediante objetivos concretizados, de acordo com as informações reveladas pela imprensa belga. O Vitória terá direito a 15% das mais valias financeiras geradas pela transferência, uma verba que deve rondar 1,5 milhões de euros.Internacional pela Seleção A da África do Sul, Lyle Foster somou apenas sete jogos na equipa A do Vitória. No Westerlo, já soma oito golos esta época, depois de ter apontado cinco na temporada 2021/2022.