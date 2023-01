Lyle Foster rende 900 mil euros ao V. Guimarães

Apesar de não se ter imposto no Vitória em 2020/21, Lyle Foster prepara-se para render cerca de 900 mil euros aos minhotos. O avançado está prestes a transferir-se do Westerlo, da Bélgica, para os ingleses do Burnley por 7 milhões de euros, tendo o Vitória direito a 15 por cento do valor da transferência.