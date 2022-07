Maga lança a época: «Os nossos objetivos são a condizer com o Vitória»

Maga acredita que o V. Guimarães tem todas as condições para fazer uma grande época. O lateral deixou elogios a Pepa, que disse ter sido importante para o seu crescimento."As nossas expectativas são altas, os nossos objetivos são a condizer com o Vitória. Não pensamos a longo prazo, mas treino a treino, jogo a jogo. Estamos, cada dia, a preparar-nos cada vez melhor para o início da época.""Tem havido uma simbiose perfeita entre a equipa técnica e os jogadores. Estamos a afinar também isso. Estes dias têm sido também para isso, para nos conhecermos melhor, também para introduzir a malta que veio e para darmos a conhecer à equipa técnica as nossas qualidades, o nosso trabalho.""Sim, foi das melhores épocas que tive na minha carreira. Claro que Pepa teve um trabalho muito importante nisso. Viu-me a crescer, na pré-temporada, aqui na equipa A; depois, acompanhou o meu trajeto, quando baixei à equipa B, e chamou-me, quando entendeu que tinha qualidade e rendimento para estar aqui, e é isso: o Vitória tem essa ligação entre a equipa B e A muito vincada e é bom ter uma equipa assim. Acho que o Pepa acredita nos seus jogadores e no trabalho dele."