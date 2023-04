Mais opções para o sprint

A cinco jornadas do final do campeonato, Moreno vai ter um reforço de opções que lhe vai permitir olhar para o derradeiro sprint com mais soluções. No jogo frente ao Marítimo, o técnico do Vitória já sabe que vai poder contar com Bruno Gaspar e Tiago Silva, que falharam o Sporting por castigo, tendo também boas hipóteses de ver o regresso ao ativo de Bruno Varela e Jorge Fernandes.

Os dois jogadores estão perto de voltar de lesão e há esperança de que possam estar operacionais para a Madeira, pese embora esse cenário não seja ainda totalmente certo. Em dúvida para esse duelo está André André, que saiu do embate com o Sporting com queixas.