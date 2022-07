Mais sete jovens rescindiram contrato com o V. Guimarães

Cumprindo uma das diretrizes de António Miguel Cardoso, que desde que assumiu os destinos do Vitória disse que uma das prioridades era diminuir os encargos com salários de jogadores, o que levou até à extinção da equipa de sub-23, os vitorianos anunciaram há momentos as rescisões com mais sete elementos que faziam parte da equipa B ou do plantel dos sub-23.A juntar aos 14 que já terminavam contrato em junho deste ano, são já um total de 21 atletas que deixam de estar ligados ao V. Guimarães."O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo com os atletas Elias Abouchabaka, Abel Jochua, David Álvarez, Hugo Cardoso, João Pinto, Pedro Cancelo e Pedro Soares para a rescisão dos respetivos contratos que os ligavam ao clube.Estes seis jogadores integravam as equipas B e sub-23 na temporada 2021/22, e cessam a ligação ao Vitória, juntando-se às saídas prévias de Agostinho Mané, Alden, Diogo Cardoso, Diogo Paulo, Henrique Martins, Hugo Nunes, João Tomaz, Maga, Mário Évora, Nuno Pereira, Zié Ouattara, Pedro Silva, Rúben Marques e Etienne Eto'o, que terminaram contrato a 30 de junho de 2022."